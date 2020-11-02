За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1587 жителей

За сутки случаев заражения не выявлено Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в ЛНР не было выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

За все время Covid-19 выявили у 1587 жителей.

Отмечается, что за сутки выписано четыре человека, излечившихся от ковидной инфекции. За все время коронавирус победили 1258 человек.

В Минздраве Луганской Народной Республики заявили, что за сутки медики зарегистрировали два летальных случая.

- Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 85 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении здравоохранительного ведомства ЛНР.

Напомним, что со 2 ноября школьники государства после продолжительных каникул вновь сели за парты. Власти Республики заявили о сборке приборов для обеззараживания воздуха, несколько образцов которых уже были переданы в образовательные учреждения. Обеспечить такими установками планируется все школы, что позволит не переводить учеников на дистанционное обучение.

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