2 ноября в Донецке будет мелкий дождь, +12 градусов. Фото: Евгении КАРПАЧЕВОЙ

В Донецке и Донецкой Народной Республике 2 ноября будет облачно с прояснениями. Ожидается мелкий дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Артемия. Главными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья. Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.

По прогнозам синоптиков, 3 ноября в Донецке и ДНР тоже будет дождь (мелкий) и станет немного теплее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для лечения зараженных коронавирусом: Спасатели ДНР тренируются в разочаровании мобильных госпиталей

Мобильный госпиталь для зараженных коронавирусом позволят снизить нагрузку на медучреждения Республики (подробности)