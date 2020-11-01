Украинский политик призвал к «хорватскому сценарию» в Донбассе

Украина седьмой год воюет против Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские политики и общественные деятели продолжают выплескивать агрессивные высказывания против Республик Донбасса. Одни предлагают уничтожить, другие построить стену... И вот теперь спикер одной из националистических группировок Александр Алферов заявил, что Киев должен решить конфликт в Донбассе жестким военным способом по примеру «хорватского сценария».

- Единственный способ победить врага – заставить капитулировать. Все радужные планы по реинтеграции Донбасса – блеф, - сказал Алферов журналу «Крайына».

Также он заявил: «Должен быть украинский вариант хорватского сценария».

Жители Республик Донбасса сделали свой выбор уже давно, а подобные высказывания, которые доносятся с украинской стороны, лишь подтверждают правильность этого выбора – путь в Россию.

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