Украинский политик призвал к «хорватскому сценарию» в Донбассе

Украина седьмой год воюет против Донбасса
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские политики и общественные деятели продолжают выплескивать агрессивные высказывания против Республик Донбасса. Одни предлагают уничтожить, другие построить стену... И вот теперь спикер одной из националистических группировок Александр Алферов заявил, что Киев должен решить конфликт в Донбассе жестким военным способом по примеру «хорватского сценария».
- Единственный способ победить врага – заставить капитулировать. Все радужные планы по реинтеграции Донбасса – блеф, - сказал Алферов журналу «Крайына».
Также он заявил: «Должен быть украинский вариант хорватского сценария».
Жители Республик Донбасса сделали свой выбор уже давно, а подобные высказывания, которые доносятся с украинской стороны, лишь подтверждают правильность этого выбора – путь в Россию.
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