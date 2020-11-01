«Разговаривает не «по-славянски»: в Донбассе кандидат в депутаты горсовета выругалась на украиноязычную девушку

Общественная деятельница из Славянска Рита Мазанкова. Фото: Фейсбук

На днях общественная деятельница из Славянска, что в бывшей Донецкой области, Рита Мазанкова в маршрутке попросила одного из пассажиров надеть маску. Это возмутило как этого пассажира, так других.

Оказалось, дело не столько в интерпретации прав (хотя какая может быть интерпретация в эпоху коронавируса), сколько в языковом вопросе. Одна из пассажирок - кандидат в депутаты Славянского городского совета от партии «Наш край» Валентина Павлова - выругалась на Мазанкову из-за того, что она разговаривает на украинском, а не «по-славянски».

Тем временем, в Мариуполе военный броневик врезался в гражданское авто. Бортовые номера заклеены. Известно, что «Варты» состоят на службе в Вооруженных силах и Национальной гвардии Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители ДНР будут отдыхать в День народного единства

3 ноября будет сокращенный рабочий день (подробнее)