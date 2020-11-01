Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

В Донбассе украинские солдаты похитили гранаты для продажи на гражданке

Об этом сообщает Народная милиция
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий
Украинские солдаты похитили гранаты для продажи на гражданке

Украинские солдаты похитили гранаты для продажи на гражданке

В Донбассе двое военнослужащих одной из бригад ВСУ похитили гранаты и патроны для продажи на территории Украины после ротации соединения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Военной службой правопорядка проводится разбирательство по факту недостачи в 24-й бригаде ВСУ 30 гранат и 2 400 патронов к стрелковому оружию. По данным следствия, боеприпасы были похищены боевиками первого батальона сержантом Левченко и солдатом Муравейко с целью продажи на территории Украины после ротации соединения из зоны «ООС», - сообщил он.

Осадчий уточнил, что похищенное имущество хранилось в квартире в Бахмуте (бывший Артемовск), которую снимал один из боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 ноября 2020 года: За сутки выздоровели 2 человека, умерли – 23

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 1 ноября 2020 года (подробности)

Украинский кризис