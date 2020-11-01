В Донбассе украинские солдаты похитили гранаты для продажи на гражданке

Украинские солдаты похитили гранаты для продажи на гражданке

В Донбассе двое военнослужащих одной из бригад ВСУ похитили гранаты и патроны для продажи на территории Украины после ротации соединения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Военной службой правопорядка проводится разбирательство по факту недостачи в 24-й бригаде ВСУ 30 гранат и 2 400 патронов к стрелковому оружию. По данным следствия, боеприпасы были похищены боевиками первого батальона сержантом Левченко и солдатом Муравейко с целью продажи на территории Украины после ротации соединения из зоны «ООС», - сообщил он.

Осадчий уточнил, что похищенное имущество хранилось в квартире в Бахмуте (бывший Артемовск), которую снимал один из боевиков.

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