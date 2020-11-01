Дзюдоистки из ДНР завоевали медали в России. Фото: Минспорта Республики

Сборная ДНР по дзюдо завоевала два серебра и бронзу на VIII Традиционном юношеском турнире по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, прошедшем в Санкт-Петербурге 31 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

Республику на соревнованиях представляли 12 спортсменов - восемь юношей и четыре девушки. Медали в копилку сборной положили Анастасия Акулова, Дарья Воловликова и София Юзык. Лучшие результаты у юношей из Донецка – одно седьмое и два девятых места.

Состязания прошли на «Тинькофф Арене» - главной площадке для турниров по смешанным боевым искусствам Санкт-Петербурга. Из-за пандемии в этом году участвовали около 400 спортсменов 2006-2007 годов рождения со всей России.

Турнир памяти Анатолия Рахлина за семилетнюю историю приобрел международную известность. В прошлом году он объединил 694 участника из 18 государств, а в 2018-м почетным гостем стал президент России Владимир Путин, тренировавшийся в свое время у Рахлина.

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