От коронавируса в ЛНР за сутки умерли три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1587 человек. Об этом сегодня сообщило Министерство здравоохранения.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1254 человека, - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки медики зарегистрировали 3 летальных случая от COVID. С начала пандемии в ЛНР от коронавируса умерли 83 человека.

Минздрав напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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