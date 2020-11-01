В Донбассе КПП «Еленовка» начнет пропускать людей 2 ноября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донбассе движение через гуманитарный коридор на линии соприкосновения возобновится в понедельник, 2 ноября. Об этом сегодня сообщили в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

- КПП «Еленовка» будет работать с 9.00 до 18.00. Для въезда в ДНР необходимо разрешение от республиканского штаба по коронавирусу, для выезда нужна украинская прописка, - говорится в сообщении.

На линии соприкосновения в Донбассе четыре контрольно-пропускных пункта, но в связи с распространением COVID сейчас действует только один - «Новотроицкое - Еленовка». Людей пропускают два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

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