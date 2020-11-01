Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 93 человек

Каждый день в спасительном кислороде нуждаются новых 30-60 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 6873 человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 31 октября, выявлено 93 случая заболевания, - говорится в сообщении. - За сутки выписано 2 человека. Кроме того, зарегистрировано 23 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 84 лет и женщины в возрасте от 56 до 78 лет.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2826 пациентов, выписаны - 3469 человек, летальных случаев - 578.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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