В ДНР минувшие сутки прошли без обстрелов. Фото: ucoz.com

Украинские боевики не открывали огонь по территории ДНР в прошедшие сутки. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений бессрочного режима прекращения огня не зафиксировано, - констатируется в сообщении.

Однако противник продолжает укреплять свои позиции. В районе Песок возле Донецка наблюдатели зафиксировали ведение инженерных работ, а в окрестностях Жованки вблизи Горловки - взрыв.

Напомним, что с 27 июля этого года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, дооборудование позиций, полеты беспилотников. Также он предусматривает применение к нарушителям дисциплинарных мер.

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