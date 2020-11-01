Турнир по игре «Что? Где? Когда?» впервые пройдет в онлайн-формате в ДНР

Организаторами турнира, как обычно выступил Республиканский клуб интеллектуальных игр им. Всеволода Петровского. Фото: пресс-службе "Молодая Республика"

7 ноября в Донецке должен был состояться очередной турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Но из-за COVID-19 пришлось поменять формат. Турнир состоится в прежнюю дату в 12.00, но в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— В целях безопасности наших жителей с коллегами было принято решение провести турнир дистанционно. Для участия в игре необходимо до 5 ноября включительно прислать заявку на электронный адрес организаторов: wokenwizard@mail.ru. После рассмотрения заявок все участники в индивидуальном порядке получат всю подробную информацию об участии, — рассказал об изменениях руководитель организации Кирилл Макаров.

Детальнее об условиях участиях и о том, как заполнять командную заявку, можно узнать в официальных аккаунтах «Молодой Республики» в социальных сетях.

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