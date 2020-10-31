Киев проспонсировал строительство телебашни на линии соприкосновения в Донбассе

Сигнал с этой телебашни в Попасной сможет покрывать около две трети территории Народных Республик Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киев выделил деньги на строительство новой 150-метровой башни и телецентра на линии соприкосновения в Донбассе, а именно в населенном пункте Попасная. Об этом сообщил официальный представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

— Рассказывая о скорой реинтеграции самопровозглашенных республик, в Киеве тем не менее, выделяют значительные деньги на строительство новой 150-метровой башни и нового телецентра в Попасной. Как минимум они уверены в двух вещах: в том, что жителям республик нужно срочно «мыть мозги» украинской пропагандой и то, что эта история надолго. Для сравнения, аналогичная башня 180 метров построена в Луганске была в 1957 году, ничего подобного с того времени в наших краях не строилось, — говорится в сообщении Мирошника.

По словам представителя ЛНР, Попасная как пункт для строительства телебашни был выбран не случайно. Эта точка находится примерно на одинаковом расстоянии от Луганска и Донецка. А это значит, что радио и телевизионный сигнал в теории сможет частично покрывать территории и ЛНР, и ДНР.

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