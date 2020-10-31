«Ощадбанк» помогает СБУ вербовать жителей ДНР

Жертвами банка и СБУ чаще всего становятся пенсионеры. Фото: Державна прикордонна служба України

Сотрудники Службы безопасности Украины сговорились с «Ощадбанком». Для выманивая жителей ДНР на подконтрольную Киеву территорию они якобы блокируют их банковские карты. Но преимущественно в такую ловушку попадают получатели украинских пенсий и пособий. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Специально блокируя банковские карты, сотрудники банка отправляют людей в офис города Мариуполь, где их ждут сотрудники СБУ, чтобы оказать на них давление и принудить к сотрудничеству, — рассказал Басурин.

Также Басурин добавил, что сотрудники СБУ также практикуют другой способ слежки за перемещением жителей ДНР. Они стали устанавливать на их смартфоны сторонние программы. Происходит это при пересечении границы в КПВВ «Новотроицкое». После все данные передаются спецслужбам.

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