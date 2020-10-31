В «Донбасстеплоэнерго» отчитались о запуске отопления во всей школах ДНР

2 ноября школьники возвращаются на учебу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все котельные, которые заняты в отоплении общеобразовательных учреждений Донецкой Народной Республики запущены. А значит батареи в школах будут теплые еще до прихода учеников в классы. О проделанной работе сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

— Поручение Главы Республики Дениса Пушилина по запуску 30 октября 2020 года котельных, отапливающих школьные учреждения, выполнено полностью. Процесс запуска прошел безаварийно, — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Напомним, что школьники возвращаются на учебу 2 ноября. Осенние каникулы закончились. Обучение будет проходить по утвержденным методическим рекомендациям исключительно очно.

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