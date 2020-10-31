На Зуевской ТЭС завершили ремонт энергоблока

Ремонтные работы на ТЭС начали еще 1 августа. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Почти три месяца энергетики ДНР работали над устранением поломок на втором энергоблоке Зуевской теплоэлектростанции. 30 октября в пресс-службе Министерства угля и энергетики Республики отчитались о завершении ремонта.

— Персонал Зуевской ТЭС со всеми запланированными на текущий год работами справился четко по графику. Энергоблок №2 введен в резерв, что повысило надежность работы не только Зуевской теплоэлектростанции, но и всей энергетической системы ДНР, — отметил директор станции Евгений Железняк.

В пресс-службе уточнили, что перед энергетиками стояла задача комплексно заняться ремонтом ТЭС. Они отремонтировали поверхность нагрева котла, тягодутьевые механизмы, систему пылеприготовления, электрофильтры, насосное оборудование, запорно-регулирующую арматуру, электротехническое оборудование энергоблока и провели кислотную промывку конденсатора турбины.

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