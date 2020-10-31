В ЛНР тяжело больных COVID-19 пациентов перевели в резервное отделение столичной больницы

Эти пациенты нуждались в инвазивной дыхательной терапии Фото: Артем КИЛЬКИН

В резервное отделение Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) перевели тяжело больных COVID-19 пациентов, у которых диагностировали дыхательную недостаточность. Об этом сообщила на брифинге в столице министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

— На основании информации, полученной из 4-й городской больницы, проблем, которые возникли с подачей кислорода, Министерство здравоохранения приняло меры для предупреждения нарушения стандартов оказания медицинской помощи и были развернуты дополнительные койки. Сегодня (30 октября) пациенты, которые нуждаются в кислородотерпапии, переведены из 4-й городской больницы в ЛРКБ, — рассказала Пащенко.

По словам главы Минздрава ЛНР, в ЛРКБ есть отделение с собственной системой вентиляции. Оно может работать автономно от остальных помещений больницы. Но переводить туда готовы только тяжелобольных пациентов.

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