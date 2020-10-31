Число жертв коронавируса в ЛНР достигло 80 человек

Семь новых летальных случаев от COVID-19 зафиксировано Минздравом ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике от коронавируса скончались 80 человек с начала пандемии. Об этом утром 31 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Республики.

— Зарегистрировано семь летальных случаев, — говорится в сообщении.

При этом о новых пациентах с коронавируса информация не поступала. Число подтвержденных случаев коронавируса в ЛНР по прежнему составляет 1559. Из них 1186 человек выписали из ковидных отделений Республики полностью здоровых. Перед выпиской они сделали два теста на коронавирус. Оба показали отрицательный результат. Остальные продолжают получать лечение.

Напомним, что ранее стало известно о том, что власти ЛНР приняли решение повторно ввести режим повышенной готовности из-за второй волны заболевания коронавирусом. Это помогло стабилизировать эпидситуацию.

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