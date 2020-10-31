Женщина и ребенок пострадали в пожаре в Макеевке

От МЧС ДНР привлекалось 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Фото: МЧС ДНР

Утром в Макеевке в одном из домов в переулке Унгенского произошел пожар. В результате пострадали два человека – женщина и ребенок. Их госпитализировали в столичное лечебное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

— 31.10.2020 г. Макеевка, переулок Унгенский, одноэтажный жилой дом на 6 хозяев – пожар. В результате пожара пострадали два человека: гражданка 1979 г.р. и ребенок 2012 г.р. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение г. Донецка, — говорится в сообщении.

Пожаром уничтожены мебель и вещи хозяев дома. Огонь распространился на площадь 20 квадратных метров. В тушении пожара привлекалось пять машин и 12 спасателей. Что стало причиной распространения огня, пока неизвестно. Причина возгорания устанавливается.

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