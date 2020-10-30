Погода в Донецке в последний день октября: дончан ждет дождь с холодным ветром

В Донецк пришла настоящая осень. Фото: Евгении Ка

Октябрь долго баловал дончан своим теплом, но осень пришла и в Донецк со своими холодными ветрами, пасмурными днями и дождями.

В последний день октября облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.

Температура воздуха будет +12 днем и +9 вечером.

В этот день почитается память святого апостола и евангелиста Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки 31 октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время: перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, перед дождем – опускается.

Подобная дождливая погода нас ждет и в первые дни ноября. А потому одеваемся теплее и не забываем принимать витамин С.