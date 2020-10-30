Переговоры с Украиной окончились без результата

Результат прежних перемирий с Украиной Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Внеочередная видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности, прошедшая сегодня, не привела к сближению переговорных позиций Киева и Донецка.

- Украинская сторона снова заблокировала обсуждение и согласование конкретизированного функционала координационного механизма, а соответственно и обновленного проекта Мер по усилению и контролю действующего перемирия, — сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров.

Он добавил, что представители ДНР не смогли получить ответа от украинской стороны, кто виновен в вооруженных провокациях ВФУ, которые привели к гибели военнослужащего НМ ДНР, кто отдавал приказ на обстрел нашей территории с применением ПТУР, почему не соблюдаются предоставленные гарантии безопасности во время проведения ремонтных работ.

Никоноров напомнил, что еще месяц назад Республиками был подготовлен и направлен обновленный и детализированный проект Мер, включающий также детальное описание работы координационного механизма.

Ранее мы сообщали, что под Горловкой погибли трое мирных жителей. Результатом стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом.