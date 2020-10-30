Все школы в ДНР будут с теплом

Похолодание пришло в Донбасс в конце октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственное предприятие «Донбасстеплоэнерго» провело запуск всех котельных, отапливающих общеобразовательные учреждения ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госпредприятия.

- Поручение Главы Республики Дениса Пушилина по запуску 30 октября 2020 года котельных, отапливающих школьные учреждения, выполнено полностью. Процесс запуска прошел безаварийно, – сказано в сообщении.

Напоминаем, со 2 ноября в ДНР школьники выходят на учебу. До этого осенние каникулы продолжались в течение месяца.

В ЛНР принято решение об очно-заочной форме обучения для школьников начальных и выпускных классов.

С понедельника учащиеся начальных классов начнут очно-заочное обучение. Дети начальной школы будут обучаться три раза в неделю в очной форме, посещая учебные заведения. Базовые предметы – математику, русский язык, чтение, английский язык – они будут изучать в очном режиме.

Другие предметы – рисование, физкультура, трудовое обучение – будут выведены за расписание, и детям будет предоставлена возможность их изучения в дистанционном режиме либо в проектном формате.

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