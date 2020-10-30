Трое горловчан решили самостоятельно разобрать неизвестный боеприпас

В Республике снова жертвы среди мирных граждан. Фото: ДАН

Тела троих мужчин с минно-взрывными ранениями обнаружены в Никитовском районе Горловки.

- В дежурную часть Никитовского районного отдела полиции Горловки поступило сообщение об обнаружении троих мужчин без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили три трупа с минно-взрывными ранениями. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Вчера в результате применения украинского беспилотника погиб военный ДНР.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил о возможном наступлении украинской армии уже в конце этого года. Предполагаемым местом прорыв он назвал южные рубежи Республики. Котенок отметил, что основным направлением для активных военных действий могут оказаться четыре направления: порыв у Еленовки и Докучаевска; порыв через Докучаевск и Еленовку на Моспино с последующим захватом Донецка; прорыв через Тельманово к границе ДНР и РФ с атакой на Новоазовск; и вариант с окружением и взятием Славяносербска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погиб защитник ДНР от взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник

Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции Республики (подробнее)