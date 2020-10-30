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Политика

За неделю под обстрел ВСУ попали 12 населенных пунктов ДНР

Украинские военные продолжают нарушать режим прекращения огня
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Объектами стрельбы ВСУ становятся мирные районы Республики

Объектами стрельбы ВСУ становятся мирные районы Республики

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские военные за минувшую неделю 12 раз нарушили дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня в Донбассе, огонь велся по районам 12 населенных пунктов ДНР.

- За прошедшую неделю боевики вооруженных формирований Украины 12 раз нарушили условия дополнительных мер по перемирию, – заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Он уточнил, что в указанный период украинские боевики открывали огонь в направлении 12 населенных пунктов ДНР: сел Дзержинское, Набережное, Григоровка, Коминтерново и Ленинское на юге страны; поселков Доломитное и Железная Балка в Горловке; Ясиноватой, а также по окрестностям села Спартак, поселков Старомихайловка и Минеральное, расположенных в предместьях Донецка.

Ранее о возможности прорыва со стороны ВСУ заявил военкор Юрий Котенок, предположив обострение уже в конце этого года.

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