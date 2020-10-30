В Донецке в районе «Маяка» появился автобот с автоматом

Руками донецких умельцев создан такой автобот. Фото: https: vk.com/donetskvk

Массивная фигура робота-трансформера, созданного группой добровольцев, появилась сегодня в районе радиорынка «Маяк». Робот создан из металлических конструкций и выглядит достаточно внушительно.

Однако, мнения дончан по его поводу разделились. Кто-то начал считать пенсии местных пенсионеров и обвинять в растрате казенных средств, кто-то упрекнул умельцев, что лучше бы сделали детскую площадку.

Но самый лучший комментарий касался предложения создать еще несколько таких и освободить остальной Донбасс от ВСУ.

Большинство же дончан признали, что выполнена работа на высоте и даже предложили дать роботу имя.

Напоминаем, сегодня в Донецком ботаническом саду будет вечерняя атмосферная экскурсия «Мистические тропики». На ней дончан ждут сказания, легенды, поверья о зельях, талисманах и многое другое. А проходить она будет при свете фонариков и свечей.

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