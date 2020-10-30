Республики Донбасса стоят на пороге очередного обострения на фронте, спровоцированного Украиной

Жители прифронтового села Ясное
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Обострение конфликта в Донбассе может произойти в ближайшее время. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- Мы не исключаем, что в ближайшее время обстановка на линии соприкосновения будет ухудшаться и обстрелы усилятся, так как в условиях обострения внутриполитической конфронтации в Украине и усиления внутренних проблем, вызванных пандемией коронавируса, у Киева возникла необходимость переключения внимания населения на ситуацию юго-востока Украины, – сказал Басурин.
Также он предупредил украинскую сторону о том, что силы ДНР примут адекватные меры в этом случае.
Ранее о возможности прорыва со стороны ВСУ заявил военкор Юрий Котенок, предположив обострение уже в конце этого года.
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