Республики Донбасса стоят на пороге очередного обострения на фронте, спровоцированного Украиной

Жители прифронтового села Ясное Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Обострение конфликта в Донбассе может произойти в ближайшее время. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Мы не исключаем, что в ближайшее время обстановка на линии соприкосновения будет ухудшаться и обстрелы усилятся, так как в условиях обострения внутриполитической конфронтации в Украине и усиления внутренних проблем, вызванных пандемией коронавируса, у Киева возникла необходимость переключения внимания населения на ситуацию юго-востока Украины, – сказал Басурин.

Также он предупредил украинскую сторону о том, что силы ДНР примут адекватные меры в этом случае.

Ранее о возможности прорыва со стороны ВСУ заявил военкор Юрий Котенок, предположив обострение уже в конце этого года.

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