Украинские диверсанты виноваты в гибели мирного жителя в селе Григоровка

Земля Донбасса нашпигована подобными "сюрпризами". Фото: штаб "ООС"

Взрывное устройство, от детонации которого пострадал мирный житель на юге Донбасса, было установлено в октябре текущего года. К таким выводам пришли в Управлении Народной милиции Республики по результатам проведенного разбирательства.

Как мы сообщали, мужчина получил ранения в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства (НВУ). Инцидент произошел 29 октября на западной окраине села Григоровка в Тельмановском районе Республики.

- Данный район был ранее разминирован нашими специалистами с составлением акта об отсутствии минно-взрывных устройств, однако, зная методы террора населения Донбасса украинскими карателями, также неоднократного совершения ими диверсий с установкой взрывных устройств на маршрутах движения граждан, нами выставляются предупреждающие знаки, призывающие мирных жителей соблюдать требования безопасности, — отметил сегодня на брифинге в Донецке заместитель начальника УНМ Эдуард Басурин.

В этот же день в результате применения ВСУ беспилотника погиб военнослужащий ДНР.

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Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции Республики (подробнее)