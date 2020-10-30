Эдуард Басурин продемонстрировал украинский беспилотник, с помощью которого вчера был убит военнослужащий ДНР

Беспилотник был запущен в направлении района, где находились сотрудники МЧС ДНР, проводившие работы по разминированию неразорвавшихся мин ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Беспилотный летательный аппарат, сбитый накануне силами Народной милиции ДНР, сегодня на брифинге в Донецке продемонстрировал заместитель начальника Управления НМ Эдуард Басурин.

Были представлены журналистам и поражающие элементы боеприпаса, которые, как отмечают в УНМ, были сброшены с БЛА на позиции ДНР.

Басурин добавил, что, кроме того, в районе села Набережное саперами были обнаружены остатки противотанковых управляемых ракет, выпущенных с украинских позиций. Они были также показаны в ходе брифинга.

Напоминаем, вчера в результате применения украинского беспилотника погиб военный ДНР.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил о возможном наступлении украинской армии уже в конце этого года. Предполагаемым местом прорыв он назвал южные рубежи Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Киев устраивает на границе Донбасса с Россией тренировки по «деблокированию» украинских пограничников

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)