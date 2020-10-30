Ждать ли Донбассу наступления ВСУ этой зимой

ВСУ и не думали соблюдать перемирие. Фото: штаб "ООС"

По мнению военкора Юрия Котенка, война в Нагорном Карабахе подает Киеву дурной пример. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале, предупредив, что в конце 2020 – начале 2021 году ВСУ могут решиться на организацию наступательной операции.

- Отсутствие открытого вмешательства РФ в Карабахскую войну создает у Киева представление, что и в случае нападения на Донбасс, Россия не вмешается или вмешается с опозданием, что позволит Киеву создать новый статус-кво. Возможная победа Байдена на выборах в США может создать поддержку для таких действий в Вашингтоне, ведь именно администрация Обамы и Демпартия открыто поддерживали госпереворот в Киеве в 2014 г. и попытки силового уничтожения ЛДНР, — заявил военкор.

Котенок отметил, что основным направлением для активных военных действий могут оказаться четыре направления: порыв у Еленовки и Докучаевска; порыв через Докучаевск и Еленовку на Моспино с последующим захватом Донецка; прорыв через Тельманово к границе ДНР и РФ с атакой на Новоазовск; и вариант с окружением и взятием Славяносербска.

Военкор добавил, что при реализации этих планов основная роль будет отводится не донецко-горловской группировке ВСУ, а силам на Волновахском и Мариупольском направлениях, т.к. именно к югу от Донецка ВСУ могут рассчитывать на быстрый прорыв обороны и развитие успеха.

Ранее вчера военнослужащий ДНР погиб в результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного с ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) украинской армии.

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