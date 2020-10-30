ВСУ обстреляли Коминтерново на юге Республики

Коминтерново - одна из горячих точек в ДНР Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украинские военные за минувшие сутки один раз открывали огонь из стрелкового оружия по территории ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем украинских силовиков на мариупольском направлении оказались окрестности села Коминтерново.

Ранее мы сообщали, что вчера военнослужащий ДНР погиб в результате срабатывания взрывного устройства, сброшенного с ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) украинской армии.

Также группа украинских военных была замечена за проведением инженерных работ на позициях в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Пески к северу от Донецка.

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