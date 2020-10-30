Из Донецка запустили автобусы к пункту пропуска «Успенка» на границе с Россией

Автобусы на Успенку отправляются с автовокзала «Южный». Фото: donmintrans.ru

Министерство транспорта ДНР запустило для жителей новый автобусный рейс по маршруту из Донецка к контрольно-пропускному пункту «Успенка», расположенному на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- С целью обеспечения потребности населения в перевозках и повышения качества обслуживания пассажиров подобран перевозчик для обслуживания междугороднего автобусного маршрута «Донецк (автовокзал «Южный») – АПП Успенка», — сказано в сообщении.

Рейсы осуществляются ежедневно. Первое отправление из Донецка с автовокзала «Южный» в 6:40, из АПП Успенка — в 9:30. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Минтранса.

Напомним, что для жителей ДНР российское направление стало единственным внешним окном после фактического закрытия линии соприкосновения с Украиной и ЛНР «из-за коронавируса».

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