В ЛНР рассказали, как со 2 ноября будет организована учеба школьников

В ЛНР решили устранить недочеты дистанционного обучения. Фото: МОН ЛНР

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение о переводе учащихся начальных и выпускных классов на очно-заочное обучение. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

- Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию в общеобразовательных организациях ЛНР, перевести на очно-заочную форму обучения обучающихся 1-4-х, 9-х, 11-х классов. Срок – со 2 ноября до особого распоряжения, - говорится в решении ЧСПК.

Также комиссия перевела учащихся 5-8-х и 10-х классов на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало заявил, что его ведомство изучает возможность очно-заочного обучения в начальных и выпускных классах. Он информировал, что министерство провело работу по устранению недочетов при дистанционном обучении.

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