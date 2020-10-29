99-й гумконвой из России привез в Донецк медоборудование и вакцину от гриппа

Белые КамАЗы привезли препараты для лечения коронавируса и прививки от гриппа. Фото: МЧС ДНР

Сегодня утром, 29 октября, в Донецк приехал 99-й гуманитарный конвой от МЧС России. Сейчас гуманитарную помощь разгружают на складах республиканской базы специального медицинского снабжения.

Белые КамАЗы привезли медицинское оборудование, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения. По информации Министерства здравоохранения, в грузе из России есть препараты для лечения коронавируса и прививки от гриппа. Все медицинское имущество будет распределено по лечебным учреждениям в соответствии с потребностями.

Напомним, что ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия передаст в Республику медицинское оборудование и препараты для диагностики и лечения коронавирусной инфекции на общую сумму в 258 млн рублей.

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