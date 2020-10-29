Идентификацию в «Ощадбанке» жителей республик Донбасса отложили до начала марта

Жители ДНР и ЛНР могут не спешить с поездками на Украину для прохождения идентификации в «Ощадбанке». Фото: «Ощадбанк»

В связи с ухудшением эпидемической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря срок действия карантина.

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 28 октября. Напомним, что срок карантина на Украине заканчивался 31 октября.

Теперь изменятся и сроки идентификации в «Ощадбанке», которую должны проходить жители республик Донбасса, получающие украинские пенсии и пособия. Для идентификации правительство незалежной установило правило: дата окончания карантина и + 60 дней. В случае, если карантин завершится на Новый год, у дончан и луганчан будет ровно два месяца, чтобы поехать на Украину и пройти процедуру, от которой зависит продолжение выплат.

Тем временем, «Ощадбанк» только до 31 декабря продлил для жителей ДНР и ЛНР действие просроченных платежных карт.

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