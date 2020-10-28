В Донецке задержали студента, который принес в учебный корпус гранату

Парень принес гранату в учебный корпус Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столице Донецкой Народной Республики задержан парень, который принес на занятия в учебный корпус гранату с запалом. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Психолог одного из учебных учреждений Донецка сообщила, что она отобрала у студента корпус гранаты с запалом, который тот принес в учебное заведение, выложил на поверхность стола и хвастался товарищам, - рассказывают в правоохранительных органах Республики. – Женщина отметила, что злоумышленник знал о наступлении уголовной ответственности за хранение запрещенных предметов.

В МВД Республики сообщили, что парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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