Украинские солдаты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост в Счастье

ВСУ не пропустили ОБСЕ через блокпост Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ через блокпост в Счастье. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В районе населенного пункта Счастье боевики 80-й бригады выставили дополнительный блокпост и не пропустили сотрудников миссии, осуществляющих контроль в данном районе, сославшись на уничтожение неразорвавшихся боеприпасов, - сообщил он.

Осадчий отметил, что до прибытия представителей ОБСЕ на позициях 3-го батальона 80-й бригады Народной милицией был зафиксирован пожар с последующими взрывами.

- Не исключено, что возгорание произошло вследствие нарушений техники пожарной безопасности. Информация о пострадавших боевиках ВСУ уточняется, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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