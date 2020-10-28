В школах ЛНР обучение может возобновиться в очном формате

Каникулы продлены до 1 ноября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В школах Луганской Народной Республики установят бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы для очистки воздуха. Это позволит продолжить обучение в очном формате. Об этом сообщил главный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- Обеспеченность такими приборами наших учебных учреждений позволит не только возобновить учебный процесс, но и не приостанавливать его, надеемся, до следующих каникул, - отметил Докашенко.

Главный санврач Республики подчеркнул, что рециркуляторы защитят школьников во время их нахождения в классах от угрозы заражения коронавирусом.

Большая часть выпускаемых рециркуляторов поставляется именно в школьные учреждения, - сказал Дмитрий Докашенко.

Напомним, что в осенние школьные каникулы в ЛНР были продлены до 1 ноября.

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