Данные разведки: В подконтрольной Киеву части поселка Зайцево ВСУ установили противотанковые мины

ВСУ проводят минирование. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что по данным разведки установлено пять мест расположения вооруженными формированиями Украины противотанковых мин в подконтрольной Киеву части поселка Зайцево у окраины Горловки.

- За прошедшие сутки в зоне ответственности 137-го батальона 35-й бригады в населенном пункте Зайцево в частном секторе в пяти местах поперек улицы Мануильского выявлено в общей сложности 256 противотанковых мин, – говорится в сообщении.

Ранее, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что киевские силовики обстреляли село Набережное, что на юге Республики. Отмечается, что огонь велся с применением 82-миллиметровых минометов со стороны села Чармалык.

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