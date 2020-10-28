Луганский политолог: В современной Украине слово «демократия» уже давно уместно лишь в контексте едкой иронии

Зеленский теряет доверие украинцев. Фото: president.gov.ua

Политолог из Луганска Александр Проценко считает, что за всю историю украинской независимости не было ни одного случая, когда победившая на предшествующих выборах партия не получила бы на местных выборах ни одного мэрского кресла в областных центрах.

- Разгром состоялся, - отмечает Александр Проценко, - и на фоне рекордно малой явки, что еще контрастнее подчеркивает масштабы разочарования в украинском обществе. Вряд ли можно говорить о реальной демократии в ситуации, когда к власти приходит человек, которого поддержал только каждый шестой житель города. Хотя относительно современной Украины слово «демократия» уже давно уместно лишь в контексте едкой иронии.

Проценко отметил, что низкая явка продемонстрировала потерю доверия населения к партии президента Зеленского.

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