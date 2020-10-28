«Хотел спасти кошку, но сам оказался в ловушке»: В Красном Луче спасатели вытащили из 18-метрового колодца пенсионера

Пенсионер рассказал, что хотел спасти упавшую в колодец кошку. Фото: МЧС ЛНР

В поселке Штеровка, что в Красном Луче, спасатели вытащили из 18-метрового колодца 66-летнего мужчину. Об этом сообщили пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

- К счастью, воды в колодце было немного, - рассказывают спасатели. - Пострадавший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в травматологическое отделение центральной городской многопрофильной больницы «Княгиниская» с диагнозом «ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб и кровоподтеки таза».

Пенсионер рассказал, что он хотел спасти упавшую в колодец кошку.

- Спустился вниз, однако кошка погибла. Пытаясь выбраться, не добрался около трех метров до поверхности и сорвался вниз, - поведал мужчина.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (подробности)