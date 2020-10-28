В Instagram запустили маску с флагом ДНР

В Instagram появилась маска с символикой ДНР. Фото: Фото: Михаил ФРОЛОВ

Молодежный парламент ДНР запустил в социальной сети Instagram маску в цветах флага Республики. Она имеет два режима, при которых на левой или правой щеке можно выбрать стикеры с флагом или сердечками в цветах триколора. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Микаэль Минасян из «Молодежного парламента» показал, как выглядит маска в действии. Фото: пресс-служба Молодежного парламента

— Мы анонсируем нашу маску в Instagram! Мы изрядно постарались, чтобы тебе понравилось и долго ждали этапа модерации. И всё для того, чтобы в твоей коллекции масок появилась еще одна! — говорится в сообщении.

Микаэль Минасян из «Молодежного парламента» показал, как выглядит маска в действии. Фото: пресс-служба Молодежного парламента

Опробовать маску для своих сторис можно двумя способами: перейдя по ссылке или найти ее в аккаунте Молодежного парламента в Instagram.

Напомним, что 25 октября жители республики праздновали День флага ДНР. Тогда было организовано множество интересных мероприятий, но с учетом эпидемиологической обстановки.

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