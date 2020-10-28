СЦКК: Армия Украины обстреляла поселок Доломитное на севере Горловки

Киевские силовики выпустили по Доломитному четыре боеприпаса. Фото: штаб ООС

Утром, 28 октября, украинские вооруженные формирования открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 10.20 армия Украины обстреляла поселок Доломитное на севере Горловки, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики выпустили по населенному пункту четыре гранаты из подствольного гранатомета.

- Огонь велся со стороны подконтрольного украинским силовикам поселка Новолуганское, - рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ОБСЕ дали оценку местным выборам на Украине

«Комсомольская правда - Донбасс» задала вопрос руководителю Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (подробности)