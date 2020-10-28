Коронавирус в ДНР: за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев

За все время коронавирус в ДНР выявили у 6262 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР выявили еще у 159 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10.00 28 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 6262, - приводит данные Минздрав ДНР.

В здравоохранительном ведомстве Республики рассказали, что за сутки 140 человек выздоровели и были выписаны. За все время от ковидной инфекции излечились 2815 жителей.

- Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 61 до 84 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет, - говорят в министерстве, добавив, что за все время от коронавируса скончались 483 человека.

Лечение продолжают 2964 пациента.

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