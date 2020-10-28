«Ощадбанк» не будет до 1 января блокировать просроченные карты жителей республик Донбасса

Сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые карты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Ощадбанк» все-таки продлил для жителей ДНР и ЛНР действие просроченных платежных карт - до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- Карты «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года, - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что перевыпуск карт и доставка их в отделения продолжается по графику.

- Если вы получили смс-сообщение от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года, – пояснили в «Ощадбанке».

Напомним, что ранее «Ощадбанк» ограничил действие просроченных карт до 1 ноября. Но из-за карантинных запретов сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину.

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