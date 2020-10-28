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Политика

«Ощадбанк» не будет до 1 января блокировать просроченные карты жителей республик Донбасса

Сотни тысяч дончан и луганчан не могут получить новые карты из-за «коронавирусных» ограничений
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые карты

Сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые карты

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Ощадбанк» все-таки продлил для жителей ДНР и ЛНР действие просроченных платежных карт - до 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- Карты «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года, - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что перевыпуск карт и доставка их в отделения продолжается по графику.

- Если вы получили смс-сообщение от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года, – пояснили в «Ощадбанке».

Напомним, что ранее «Ощадбанк» ограничил действие просроченных карт до 1 ноября. Но из-за карантинных запретов сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину.

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