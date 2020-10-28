ВСУ обстреляли из гранатометов Ленинское в ДНР

ВСУ обстреляли Ленинское на юге ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попал поселок Ленинское, который находится на юге Республики.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц, - сказали в представительстве.

Напомним, что за прошлые сутки украинская армия не открывала огонь по ДНР.

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