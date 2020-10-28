Коронавирус в ЛНР за все время выявили у 1489 жителей

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 365 пациентов.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 33 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09:00 28 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1489, – говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки от ковидной инфекции выздоровели и были - выписаны из больниц – 17 человек.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1124 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.
За все время зарегистрирован 71 летальный случай.
Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 365 пациентов.
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