Погода на день в Донецке: 28 октября будет ясно, +16 градусов

28 октября в Донецке будет ясно, +16 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 28 октября будет ясно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, от 14 до 16 градусов тепла.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Евфимия Солунского. Наши предки приметили, с какого числа в октябре пойдет снег, с того числа весна откроется в апреле. И еще говорили: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает».

По прогнозам синоптиков, 29 октября в Донецке и ДНР появится небольшая облачность, но температурный фон станется прежним.

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