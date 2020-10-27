В Станице Луганской СБУ вербует жителей, имеющих родственников в ЛНР

СБУ вербует жителей Станицы Луганской, имеющих родственников в ЛНР. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В рамках реагирования на сообщения местных жителей о нарушении их права на неприкосновенность жилища главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях решило провести дополнительную вербовку граждан для получения информации от их родственников в ЛНР, - рассказал он.

Официальный представитель сообщил, что жителям, кто имеет близких в Республике, но отказывается сотрудничать со следователем, сотрудники спецслужб угрожают предъявить обвинения в шпионаже.

- Мы просим граждан, проживающих на территории, временно подконтрольной Украине, столкнувшихся с беспределом и вседозволенностью сотрудников спецслужб, стремящихся путем угроз склонить вас к преступной деятельности, не поддаваться манипуляциям и сообщать по телефону доверия центрального управления 0 800 501 482, - добавил Осадчий.

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