В Минздраве ДНР рассказали, почему на полках нет противовирусных лекарств Фото: Иван ВИСЛОВ

Недостаточный ассортимент лекарств в частных фармацевтических предприятиях ДНР связан со случаями массовой скупки медпрепаратов и несвоевременными поставками. Об этом сегодня заявили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно информации от поставщиков вышеуказанной категории товаров, существуют объективные причины перебоев в своевременных поставках в связи с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории Российской Федерации, где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмониями среди населения на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, - говорится в заявлении.

В Минздраве также сообщили о случаях скупки медикаментов одним лицом в количествах, значительно превышающих норму и ориентировочную потребность на семью. Речь идет о фактах продажи в одни руки более 5-10 упаковок препарата при курсе лечения на одного человека 0,5-1 упаковки. Причем покупатель, как правило, не имеет показаний к лечению и симптомов болезни.

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