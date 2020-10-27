Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что легальность документов, выданных Украиной бывшим пленным, проверят

Дарья Морозова заявила, что легальность документов, выданных Украиной бывшим пленным, проверят Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Власти ДНР проверят у освобожденных из украинского плена граждан легальность документов, выданных на Украине. Об этом сегодня заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Донецка в подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова.

- Двойственность позиции украинской стороны, которая больше печется зарабатыванием политических баллов перед гражданами в виде очередного громкого заявления о «подготовке нового обмена», чем реальным желанием выполнять взятые на себя обязательства, вынуждают нас теперь тщательнейшим образом проверять каждый, даже самый незаметный момент при подготовке последующих обменов. В частности, мы планируем полностью перепроверить все документы, выданные участникам предыдущих обменов на предмет их законности и того, имеют ли они юридическую силу на территории Украины, - рассказала Дарья Морозова.

Она добавила, что сегодня во время заседания гуманитарной подгруппы представители Киева снова заняли деструктивную позицию по вопросу «процессуальной очистки» бывших пленных, переданных Донецку еще в 2019 и 2020 годах. А затягивание процесса, по словам омбудсмена, мешает началу подготовки к новому обмену.

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