В ДНР с нового года стартует программа поддержки участников боевых действий

Денис Пушилин проанонсировал программу поддержки участников боевых действий Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ДНР реализация программы предоставления социальных льгот и гарантий участникам боевых действий и членам их семей запланирована на следующий год. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Несмотря на то, что точные данные о количестве участников Народного ополчения отсутствуют, уже сейчас прорабатывается программа финансирования расходов, связанных с поэтапным предоставлением участникам боевых действий и членам их семей социальных льгот и гарантий. Начало реализации программы запланировали на следующий год, - говорится в заявлении Дениса Пушилина.

Глава ДНР сообщил, что сейчас граждане могут подать обращение на получение документа, подтверждающего соответствующий статус. Решения об их выдаче будут принимать спецкомиссии, создаваемые при органах государственной власти. Основная нагрузка ляжет на военные комиссариаты. На них возложена задача по составлению списков лиц, принимавших участие в защите Республики и пока не имеющих статус военнослужащих.

- Также нам предстоит установить имена всех неизвестных героев этой войны, отдать дань памяти погибшим, поддержать их семьи. В ближайшее время планирую заслушать доклады руководителей государственных органов о готовности к реализации указа, ход его выполнения намерен контролировать лично, - добавил Пушилин.

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